La faraona arrosto è un classico dei pranzi di Natale e Capodanno. Per 6 persone sono necessari una faraona, 80 grammi di lardo, un rametto di rosmarino, 2 spicchi d’aglio, qualche foglia di salvia, fiori di finocchio selvatico (anche secchi), un bicchiere di vino bianco secco, poco brodo di carne, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. Pulite la faraona, togliendo eventuale peluria rimasta e lavatela sotto acqua corrente, quindi asciugatela. Preparate un battuto con il lardo, le foglioline di rosmarino, l’aglio e i fiori di finocchio selvatico. Unite poco sale e pochissimo pepe e lavorate fino a ottenere un composto omogeneo. Ponete un po’ di questo composto all’ interno della faraona, spalmandolo in modo uniforme. Quindi praticate dei fori, in modo particolare nel petto della faraona, e inserite un po’ di composto in ogni foro. Ungete leggermente con olio extravergine l’esterno della faraona e legatele le zampe con spago da cucina, quindi ponetela Legate le zampe della faraona con spago da cucina e ponetela in un tegame unto d’olio. Ponete in forno preriscaldato a 180° C e fate cuocere per circa 20 minuti, voltandola almeno un paio di volte. Quando sarà ben rosolata irroratela di vino bianco secco e fate cuocere per ancora 40 minuti, unendo qualche cucchiaio di brodo caldo di carne (o vino misto ad acqua se preferite) se necessario.