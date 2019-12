Cervo viveva da anni con sei chili di rifiuti di plastica nello stomaco

Sei chili di rifiuti di plastica nello stomaco di un cervo: guanti di gomma, funi, retine che contenevano semi per uccelli e molto altro. Alcuni dei resti ritrovati nello stomaco si trovavano già da anni nel corpo dell'animale. Il cervo non è morto per la plastica, ingerita da tempo, ma per mano dell'uomo. Il cervo sarebbe forse vissuto molto a lungo, di vivere a lungo, ma è stato abbattuto dagli organi di vigilanza per la caccia, perché si aggirava tra i villaggi di montagna di Arosa e Langwies, in Svizzera, e le autorità hanno ritenuto che la sua presenza costituisse un pericolo per gli abitanti. A rendere noto l’episodio l’Ufficio per la caccia e per la pesca del Canton Grigioni, che commenta: “Il cervo era molto più magro rispetto a un animale della sua stessa età”.