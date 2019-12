I crostini con i fegatini per molte famiglie, in Italia centrale, sono l'antipasto tradizionale del pranzo di Natale. 200 g di fegatini e ventricoli di pollo, due cucchiai d'olio extravergine d'oliva, mezzo cucchiaio di capperi sotto aceto, ben sgocciolati, due - tre foglie di salvia, uno spicchio di cipolla, una fetta di limone coltivato biologicamente e non trattato, tre – quattro grani di pepe, sale, due cucchiai d'aceto, vino bianco secco sufficiente a coprire a filo tutti gli ingredienti. Un'acciuga sotto olio (facoltativa, non piace a tutti). Qualche fetta di pane. Ponete i fegatini, i ventricoli, i capperi, la salvia, il limone e i grani di pepe schiacciati in un pentolino: fate attenzione che il fegato sia privo di tracce di fiele e la fetta di limone di semi. E' consigliabile pelare a vivo il limone e mettere la fetta così preparata e la parte gialla della scorza (la parte bianca ha un retrogusto amarognolo). Spruzzate d'aceto e coprite a filo di vino bianco. Fate cuocere a recipiente coperto e fuoco basso per 50 minuti, salando solo verso fine cottura. Passate i fegatini, amalgamate con l'olio e spalmate sulle fette di pane tostato.