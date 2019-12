Insalata di baccalà con capperi e olive

L'insalata di baccalà è un piatto della vigilia di Natale che rispetta la tradizione, è semplice da fare e gustoso. Gli ingredienti per quattro persone sono 800 g di baccalà già ammollato e privato di pelle e spine, un gambo di sedano, una cipolla, una manciata di olive in salamoia, mezzo cucchiaio di capperi sotto aceto ben sgocciolati, prezzemolo, olio extravergine d’oliva. Pepe nero da servire a parte. Portate a ebollizione abbondante acqua , cui avrete aggiunto un gambo di sedano e una cipolla. Unite il baccalà e fartelo cuocere per circa 20 minuti, quindi sgocciolatelo e fatelo a pezzetti. Unite le olive in salamoia, i capperi, il prezzemolo tritato. Condite con olio e servite accompagnando a parte con pepe nero in grani, da macinare al momento, per chi lo gradisce.