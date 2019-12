I passatelli in brodo sono uno dei più semplici e gustosi piatti della tradizione di Natale. Per quattro persone sono necessari 200 g di pangrattato, 150 g parmigiano grattugiato, 2 uova, pochissima noce moscata, cannella in polvere, una scorzetta di limone non trattato, un litro e mezzo di brodo di carne, parmigiano da accompagnare a parte Impastate il pangrattato e il parmigiano con le uova, aggiungete pochissima cannella e noce moscata, regolate di sale. Se l’impasto fosse troppo denso ammorbiditelo con un po’ di brodo, se fosse troppo morbido unite un po’ di pangrattato. Lasciate riposare l’impasto per un paio d’ore in frigorifero, coperto. Passate l’impasto con l’apposita macchinetta o con lo schiacciapatate, in modo da formare i passatelli. Portate a ebollizione un litro e mezzo di brodo di carne, al quale avrete unito la scorza di limone, versate i passatelli, fate cuocere per cinque minuti e servite accompagnando a parte con parmigiano grattugiato.