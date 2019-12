Cappelletti in brodo, dall'Artusi

Ingredienti per 4 persone. Per la sfoglia: 200 g di farina e 2 uova. Per il ripieno: 90 gr di ricotta mista, 100 di petto di cappone già lessato, 20 g di parmigiano grattugiato, un uovo piccolo, scorza di limone non trattato grattugiata, altre spezie a piacere, sale. Tritate il petto di cappone, mescolate con la ricotta, il parmigiano e la scorza di limone grattugiata, regolate di sale e unite, se vi piacciono, altre spezie: un’ombra di noce moscata, pepe, cannella. Stendete la sfoglia e confezionate i cappelletti: ricavate dalla sfoglia, con l’apposito strumento, o servendovi di un bicchiere, dei dischi di pasta, mettete all’ interno di ognuno di essi una pallina d’impasto e piegate in due, a mezzaluna, facendo aderire i bordi con la pressione delle dita, quindi prendete le due estremità della mezzaluna e unitele a formare il cappelletto. Lasciate riposare e versateli in brodo di cappone, di gallina o di carni miste in ebollizione. Lasciate cuocere due o tre minuti e servite, accompagnando a parte con parmigiano grattugiato.Ricetta tratta e interpretata da: Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene

