E' un appello a lavorare tutti insieme per "riportare l'Umbria tra le regioni sviluppate d'Italia", quello lanciato dalla governatrice Donatella Tesei. “Intendiamo rimettere in cammino l’Umbria facendola tornare ad occupare il posto che le spetta a livello nazionale. Per questo siamo responsabilmente impegnati a lavorare, in un gioco di squadra, per superare le criticità che hanno frenato lo sviluppo della nostra regione”. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno che si è tenuta venerdì 20 dicembre a palazzo Donini, alla presenza degli assessori Roberto Morroni, Enrico Melasecche, Paola Agabiti e Michele Fioroni. “Una conferenza stampa anomala” l’ha definita la stessa presidente “che arriva a solo un mese dal mio insediamento e a due settimane da quello della giunta regionale. Tuttavia – ha aggiunto Tesei – in questo breve lasso di tempo molte sono le questioni che abbiamo dovuto affrontare sia per rispondere alle emergenze, sia in una prospettiva di azioni che intendiamo realizzare a più lungo termine, prima fra tutte la spending review".

