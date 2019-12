Domenico Cantarini, giornalista di Rete Sole, è il campione umbro di tennis 2019. Nella finale della 26esima edizione del torneo, 11esimo memorial Roberto Mantilacci, organizzato dal gruppo dell'Umbria dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), il perugino ha battuto lo spoletino Daniele Minni de La Nazione per 6-3, 6-2. La cornice dello Junior Tennis Club di Perugia, sede ormai storica degli incontri del torneo, ha ospitato nella sala del ristorante, la serata di premiazioni, alla quale hanno partecipato Carla, la moglie di Roberto Mantilacci scomparso nel 2008, sportivo ternano che ha vinto quattro volte il torneo, Igor, marito della figlia Claudia, il presidente dell’Ussi Umbria Giorgio Palenga, il vicepresidente Antonello Ferroni, il segretario Emanuele Lombardini, l’assessore allo sport del comune di Perugia Clara Pastorelli che ha portato anche i saluti del sindaco Andrea Romizi, Maurizio Mencaroni e Michela Cerbini di Ubi Banca, che da 12 anni lega il suo nome all'evento, il presidente della Fit Umbria Roberto Carraresi, Poppi Vinti, storico fondatore del circolo, i maestri e gestori dello Junior Tennis Perugia, Roberto Tarpani, presidente, Stefano Lillacci, Francesco Vazzana e Andrea Grasselli e Giovanni Vicario della Vicario Comunication, pronto già insieme a Giorgio Palenga a dare impulso dalla quarta edizione del Campionato italiano a squadre di tennis per giornalisti, che si svolge sempre allo Junior. RISULTATI: Anconio Ciorba ha curato l'organizzazione del torneo e degli incontri. Con Domenico Cantarini e Daniele Minni, sul podio anche Giuseppe Angelini (Uff. stampa Trenitalia), sconfitto in finale da Minni e Marco Bertolini (Tifogrifo), battuto da Cantarini. Il vincitore, partito dal primo turno, ha eliminato ben tre teste di serie: Luca Filipponi (campione uscente), Marco Bertolini e Daniele Minni. Il torneo di doppio, giunto alla terza edizione, incorona Daniele Minni (La Nazione) e Antonio Ciorba (freelance) che in finale hanno avuto la meglio su Giancarlo Trapanese (Direttore RAI TGR Umbria) e Lorenzo Fiorucci (Corriere dell’Umbria), 7-5, 6-1. L’Ussi Umbria ringrazia anche il Coni regionale, nella persona del presidente Domenico Ignozza.