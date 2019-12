Umbria, in mostra le opere di Koulakov a Castiglione del Lago

La via del Guerriero è il titolo della mostra che il comune di Castiglione del Lago (PG) ospita al palazzo della Corgna fino al 26 gennaio 2020 (aperta tutti i giorni dal 16 dicembre dalle 10 alle 17) con opere di Mikhail Koulakov (Mosca, 1933-Montecastrilli, 2015) e che sarà inaugurata domenica 15 dicembre alle 16-30. Maestro di Tai Chi Chuan e stili interni di Kung fu, ha praticato anche il Karate e il Judo, si era trasferito in Italia nel 1976, dove rimase per il resto della vita. Nata da un’idea di Alfredo Principato, che con l’artista ha condiviso numerose esperienze nell’ambito delle arti marziali, e supportata dall’aiuto di Marianna Molla Koulakov, moglie dell’artista, l’esposizione è stata organizzata grazie al contributo dell’Acsi, Associazione Centri Sportivi Italiani e dell’OAM Italia, Ordine Arti Marziali, e si inserisce nel programma di eventi pianificati da Lagodarte Impresa Sociale per il prestigioso spazio espositivo di palazzo della Corgna con il partenariato di Sistema Museo e Aurora Group. La curatela è affidata ad Andrea Baffoni, storico e critico d’arte che conosce bene il lavoro di Koulakov, e presenta in catalogo una testimonianza di Massimo Duranti. La mostra propone una selezione di oltre cinquanta opere, scandita in tre sezioni.