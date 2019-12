Alessio Foconi trionfa in Coppa del Mondo sulle pedane di Tokyo

L'atleta di Terni Alessio Foconi porta ancora l'Italia sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo di scherma, test event per le Olimpiadi. Il fiorettista dell'Aeronautica Militare ha trionfato sulle pedane della Makuhari Messe di Tokyo che saranno il teatro delle Olimpiadi del 2020. Terzo posto per Daniele Garozzo. Alessio Foconi, attuale leader del ranking internazionale di fioretto ed iridato ai Mondiali Wuxi2018, conquista la sua quinta gara di Coppa del Mondo in carriera, grazie al successo in finale contro il francese Maxime Pauty con il netto punteggio di 15-5. La "vera" sfida era però stata quella di semifinale contro l'amico e compagno di Nazionale, Daniele Garozzo. L'assalto derby vede Foconi avanti sin dalle prime battute, pronto poi a rispondere al tentativo di rimonta dell'olimpionico di Rio2016, sino a chiudere con la stoccata del 15-10. Per Alessio Foconi si è trattato del secondo derby di giornata dopo quello ai quarti di finale, contro Andrea Cassarà, vinto col punteggio di 15-8. Domenica 15 dicembre è in programma la gara a squadre che ha in palio punti importanti per la qualifcazione ai Giochi Olimpici. L'Italia sarà in pedana con l'oramai collaudato quartetto composto da Andrea Cassarà, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Giorgio Avola. (Foto Federscherma.it)