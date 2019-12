Foligno, Umbria under 14 al Tennis Training per la Coppa d'Inverno

Due posti da conquistare per la Finale Eight della Coppa d’Inverno. Anche l’Umbria è protagonista della fase a gironi della competizione a squadre Under 14 femminile e maschile e addirittura in doppia veste. Infatti, il team guidato da Andrea Grasselli e Andrea Paiella, sarà di scena da venerdì 13 dicembre sui campi della Tennis Training School di Villa Candida di Foligno che ospita e organizza l’evento in Umbria. Si qualificano le prime due. La squadra padrona di casa affronterà Lazio, Sardegna e Veneto. In campo Valentina Cecchi, Elena Sofia Minelli, Ginevra Passaro, Arianna Volpe, Edoardo Betti, Yannick Ngantcha Lliso, Christian Capuccini, Diego Fornaci.