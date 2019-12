Spoleto, al Ct Montarello il Master del circuito Racchette in Rosa

Si alza il sipario venerdì 13 dicembre sul Master finale del circuito umbro di tennis della Fit Racchette in Rosa, che si chiuderà domenica 15. L’ultima tappa della fase regolare se l’è aggiudicata Sara Tenerini dello Sporting Club Torgiano che in finale al Tennis Club Terni ha battuto Giulia Pioli del Cotogni Sport: 2-4, 4-2, 10-7. Ora le gare si spostano sui campi del Circolo Tennis Montarello di Spoleto. Sono 16 le tenniste che si giocheranno il primo titolo del circuito nato quest’anno. Nella parte alta del tabellone, la testa di serie numero 1 è Lucrezia Flavia Romano 4.1 del Cotogni Sport, che affronta agli ottavi di finale Maria Elisa Ricci (4.5, Ct Montarello). La racchetta numero due è Sara Tenerini, 4.1 dello Sporting Club Torgiano, accoppiata con Alessandra Montagnoli (4N, Tre T Santa Maria degli Angeli). Sempre nella parte bassa del tabellone, è posizionata la testa di serie numero 3, Simona Lescarini (4.1, Tennis Chiugiana) che se la vedrà con Elide Marchetti (4.5, Tennis Club Amelia). La racchetta numero 4 è Camilla Salvatelli (4.1, Cotogni Sport) che ha pescato Loretta Giommetti (4.4, Sporting Club Torgiano). Per chiudere la parte alta del tabellone, la testa di serie numero 5 Giulia Pioli (4.1, Cotogni Sport) gioca contro Eleonora Petrosi (4.6, Tennis Colombella) e poi la racchetta numero 8 Stefania Rosati (4.3, Ct Montarello), contro Barbara Fioriti (4.5, Tennis Colombella). Gli altri incroci della parte bassa del tabellone sono fra Sofia Tanzi, testa di serie numero 6 (4.2, Tennis Chiugiana) e Elisabetta Venturini (4.Nc, 3T Santa Maria degli Angeli) e fra la racchetta numero 7 Donatella Pellerucci (4.2, Clt Terni) e Ginevra Discepoli (4.5, Tennis Country Sporting Club Bastia).