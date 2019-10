PF Umbertide ok nell'Italian League 3x3

Continua il momento felice per la Pallacanestro Femminile Umbertide. Dopo le vittorie nelle prime due giornate nel girone Sud della serie A2, arriva il successo anche nell'Italian League 3x3. La PF Umbertide Street Basket si è aggiudicata la sesta tappa che si è svolta a Roma. Le biancazzurre si sono imposte in finale per 12-8 contro Triple Amenaza. La squadra umbertidese era formata da Federica Pompei, Giulia Prosperi, Giorgia Paolocci e Flavia De Cassan.