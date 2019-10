Corradini su di giri. E' quarto a Montecatini

L'umbro di Farneto di Colombella Michele Corradini ha conquistato ancora un bel piazzamento. Il portacolori del Team Fortebraccio Elite e under 23 si è piazzato al quarto posto al 68esimo Gran Premio Ezio Del Rosso (valevole anche come secondo Trofeo Cst Tires) che si è corso a Montecatini Terme (in provincia di Pistoia). Sesta piazza per il compagno di squadra Yaroslav Parashchak. Yaroslav e Michele confermano l'ottimo momento di forma. Corradini è alle sue ultime apparizioni fra i dilettanti, infatti, il prossimo anno correrà tra i professionisti e Yaroslav ha disputato una stagione in crescendo, facendo intravedere le proprie potenzialità. Gli Elite e under 23 della Fortebraccio correranno anche il 15 ottobre a Ponsacco (provincia di Pisa) nella 67esima Coppa del Mobilio (gara a frazioni) che scatterà alle 9:00. Al via Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini e Michele Corradini che sarà anche premiato dal Corriere dell'Umbria nella serata di gala di Vota il Campione.