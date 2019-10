Doppio incidente in galleria, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un doppio incidente stradale che si è registrato nella notte tra sabato e domenica sul raccordo Perugia-Bettolle, nella galleria di Prepo, direzione Val di Chiana. La prima richiesta di intervento è partita intorno alle 4 per un'auto che è sbandata finendo contro la parete della galleria. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale della persona rimasta ferita. Altre tre macchine sono rimaste coinvolte nello schianto che si è verificato subito dopo, nello stesso tratto. Due i feriti, per fortuna in maniera lieve. In corso accertamenti della polstrada sulle cause.