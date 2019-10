Junior Perugia al via del campionato di A2 con grande entusiasmo

Ha voglia di stupire lo Junior Perugia che torna dopo 14 anni nel campionato di serie A2 a squadre di tennis. La prima giornata della nuova stagione è in programma domenica 6 ottobre (a partire dalle 10) sui campi di casa, dove affronterà il Villa York Sporting Club. Il capitano, nonché presidente del circolo Roberto Tarpani può contare su 10 atleti di ottimo livello e parecchi "fatti in casa". Il numero 1 della formazione è il bosniaco Tomislav Brkic (presente domenica 6 ottobre, ma dovrà spesso conciliare i suoi impegni internazionali, è numero 100 di doppio, con quelli dello Junior), poi Gilberto Casucci, Federico Cecconi, Emanuel Fiorentini, Tomas Gerini, Skander Mansouri, Andrea Militi Ribaldi, Davide Natazzo e Francesco Passaro, giovane di punta dello Junior Perugia. L’undicesimo, Fabrizio Andaloro, è reduce da un’operazione al polso e si punta a recuperarlo prima della fine della stagione. Complessa la formula: le squadre di A2 sono divise in quattro gruppi da sette (lo Junior è inserito nel girone 3), di cui le prime accedono subito al tabellone dei playoff per la serie A1. Le seconde e le terze disputeranno uno spareggio per entrare nella poule promozione, mentre le quarte e le quinte subiranno analoga sorte per poi andare a scontrarsi contro la sesta per evitare la retrocessione. Cosa che avverrà direttamente per le settime classificate. A dare una spinta decisa all'operazione A2, c'è anche la grande passione di Lorenzo Fasola Bologna, Ceo dell'azienda Castello Montevibiano che ha legato anche il suo marchio alla squadra perugina.