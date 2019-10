Bianconi promette settemila euro ai giovani disoccupati

Il candidato alla presidenza della Regione sostenuto dalla coalizione giallo-rossa, Vincenzo Bianconi, propone il “budget giovane” per rilanciare l'occupazione. “I giovani, le loro idee, la loro visione e le loro competenze sono tra le più grandi risorse della nostra regione. Preoccuparci di creare per loro opportunità all'altezza delle aspettative deve essere la nostra missione”, ha detto Bianconi nel corso di un incontro con Udu e la Rete degli studenti medi. Si tratta, ha detto Bianconi, di un “budget di capacitazione” da 4 a 7mila euro per gli under 35. Che sono a fondo perduto per chi resta in Umbria e diventano prestito per chi esce. Il target fa riferimento a inoccupati, sottoccupati, disoccupati, neet. Non è specificata la copertura finanziaria.