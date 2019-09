Hamilton Zar di Russia. Leclerc al terzo posto, Vettel si è ritirato

Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Russia di Formula 1. Sul tracciato di Sochi il pilota britannico è arrivato davanti al compagno di squadra Vlatteri Bottas. Terzo il ferrarista Charles Leclerc. Sebastian Vettel al 28’ giro è invece stato costretto al ritiro per un guasto, situazione che ha cambiato il volto di un Gp che sembrava presagire una doppietta Rossa. Dopo tre vittorie consecutive della Ferrari dunque la Mercedes torna al successo. Quarte e quinte le Red Bull di Max Verstappen e di Albon. Quindicesimo Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo. Le due Ferrari sono state in testa per metà gara con Vettel che ha preso il comando in partenza sfruttando la scia del monegasco, tenendo fede al gioco di squadra. I due ferraristi si sarebbero dovuti scambiare la posizione ma Vettel, più veloce del monegasco nei primi giri, ha preso il largo mentre Leclerc ha subito il ritorno del britannico. Il guasto della Ferrari di Vettel e la virtual safety car successiva hanno consentito alle Frecce d’argento di cambiare le gomme e ridurre il gap con Leclerc. Il monegasco ha scelto di andare per la seconda volta ai box per montare le soft sacrificando la sua seconda posizione a favore del finlandese. E nei venti giri finali non è riuscito ad impensierire le Mercedes, con Bottas che ha frenato il monegasco ed Hamilton che ha potuto spingere indisturbato.