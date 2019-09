Sochi, Leclerc non si ferma. Quarta pole di fila. Hamilton secondo, Vettel terzo

Strepitoso Charles Leclerc su Ferrari. E' poker. Il monegasco partirà dalla pole position anche nel Gran Premio di Russia, a Sochi. Con il tempo di 1.31.628, ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e il compagno di squadra Sebastian Vettel sull’altra Ferrari. Leclerc ha ottenuto la quarta pole position consecutiva (il primo a riuscirci con la Ferrari dopo Michael Schumacher nel 2000), la sesta stagionale, staccando rispettivamente di 0.402 Hamilton e 0.425 Vettel. Quarto tempo nelle qualifiche per Max Verstappen su Red Bull, a 0.425. L’olandese sarà però penalizzato di 5 posizioni in griglia. Quinto tempo per Valtteri Bottas sull’altra Mercedes, a 1.004. Seguono Carlos Sainz Jr su McLaren a 1.594, Nico Huelkenberg su Renault a 1.661, Lando Norris su McLaren a 1.673, Romain Grosjean su Haas a 1.889 e Daniel Ricciardo sull’altra Renault a 2.033.