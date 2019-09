Ct Perugia in finale ai campionati italiani. L'U12 gioca per lo scudetto

Continua il momento d'oro del tennis giovanile dell'Umbria. A prendersi la scena, stavolta, è la squadra Under 12 del Centro Tennis Perugia che il 29 settembre giocherà per il titolo italiano. In finale, per lo scudetto, affronterà lo Junior Palocco. Sui campi di Scisciano (Napoli), Yannick Ngantcha, Edoardo Betti e Francesco Mattioli, guidati da Federico Rosi, in semifinale hanno battuto ha battuto 2-0 il Cesano Maderno. Nel primo turno si sono imposti per 3-0 sull'Accademia Tennis Napoli.