Campionati umbri al top sui campi di Umbertide. Sono 12 i titoli assegnati

Dodici titoli assegnati, 150 iscritti nel singolo e 30 coppie di doppio. Sono i grandi dei campionati umbri per Veterani di tennis, svolti per la 16esima volta al Ct Umbertide. Alle premiazioni, il presidente della Federtennis umbra Roberto Carraresi, il vice Maurizio Mencaroni, il consigliere Corrado Monaco, il presidente del Ct Umbertide Claudia Giallongo, i consiglieri. Carlo Cinquilli, direttore del torneo. RISULTATI OVER 35 M: Francesco Bracchini (3.4, Ct Città di Castello) b. Cristian Minciaroni (3.4, Sc Torgiano) 2-6, 6-4, 6-1. OVER 40 M: Filippo Parca (3.1, Tc Terni) b. Andrea Speranza (3.3, Junior Perugia) 6-4, 6-2. OVER 45 M: Andrea Lepri (3.1, Junior Perugia) b. Lorenzo Fasola Bologna (3.3, Junior Perugia) 6-2, 6-1. OVER 50 M: Mauro Carloni (3.4, 3T S.M.Angeli) b. Massimiliano Biccari (3.3, Chiugiana) 6-0, 1-0, rit. OVER 55 M: Carlo Bizzarri (3.5, Junior Perugia) b. Gianluca Chiabolotti (4.1, Ct Umbertide) 6-1, 6-2. OVER 60 M: Natalino Donati (3.5, Ct Perugia) b. Mauro Cesaroni (3.5, Ct Città di Castello) 4-6, 6-1, 6-4. OVER 65 M: Enzo Montagna (4.3, Junior Perugia) b. Piero Pieracciani (Nc, Chiugiana) 6-3, 6-3.

LADY 40 Simona Lescarini (4.1, Chiugiana) b. Barbara Chelazzi (4.2, Junior Perugia) 7-5, 6-4. LADY 50 Laura Arcamone (3.5, 3T S.M. Angeli) b. Maria Assunta Lilli (4.2, Junior Perugia) 6-1, 6-2. DOPPIO OVER 35 M: Caporali-Gamboni (Junior Perugia) b. Perini-Bacoccoli (Colombella) 6-1, 7-6. DOPPIO OVER 45 M: Mazzi (Ct Umbertide)-Lepri (Junior Perugia) b. Dottori-Bandoli (Chiugiana) 6-0, 6-2. DOPPIO OVER 55 M: Donati (Ct Perugia)-Luchetti (Tennis Training Foligno) b. Gubbiotti (Tc Perugia)-Ciarfuglia Chiugiana) 0-6, 7-5 10-8.