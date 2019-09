Paoletti e l'Italia ok nella finale a 16 della Fed Cup a Orlando

Ha preso il via nel migliore dei modi l'avventura di Matilde Paoletti con i colori della nazionale, portacolori dello Junior Perugia nella finale a 16 della Fed Cup di tennis Under 16, in scena all'USTA National Campus a Lake Nona di Orlando in Florida. Nel girone di qualificazione per i quarti di finale, l'Italia del ct Giovanni Paolisso ha come avversarie nel Gruppo A la Russia, grande favorita per la vittoria finale, Taiwan e Perù. Nella prima gara le azzurre hanno battuto Taiwan per 3 a 0 con Matilde Paoletti che ha regalato il primo punto battendo Tsai per 6-4, 6-1. Il 2-0 lo ha conquistato Lisa Pigato imponendosi su Li per 6-2, 6-1 e nel doppio il terzo punto lo ha portato a casa la coppia Beatrice Ricci (Pistoia)-Lisa Pigato (Bergamo) su Cheng-Li: 6-2, 6-2. Secondo match con il Perù, che al via ha perso con la Russia per 2-1. Ai quarti di finale si qualificano le prime due del girone.