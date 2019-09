M5S-Pd, accordo fatto su Francesca di Maolo

Movimento 5 Stelle e Pd trovano l'accordo sul nome di Francesca di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico di Assisi. Di Maolo scioglierà nella giornata di sabato 21 settembre la riserva sulla candidatura a governatrice dell'Umbria. Il profilo ha il disco verde del premier Giuseppe Conte. Il nome della presidente del Serafico è arrivato nella tarda serata di venerdì, al termine di una giornata convulsa fatta di nomi (Stefania Proietti, sindaca di Assisi, per i grillini e Andrea Fora, ex presidente di Confcooperative per i dem) e veti incrociati. Giornata in cui si è arrivato il parere favorevole al patto civico per l'Umbria dalla piattaforma Rousseau: il 60.9% degli iscritti si è detto favorevole a un candidato scelto con altre forze politiche. Sono stati 35.036 i votanti da tutto il territorio nazionale.