Bloccati sulla E45 cinesi in fuga con oggetti d'argento nell'auto

Due cinesi sono stati bloccati dalla Stradale di Todi e denunciati per i reati di ricettazione e possesso di oggetto atto ad offendere. L'operazione è scattata quasi per caso quando la polizia ha notato lungo la E45 l'auto con i cinesi a bordo che, alla vista della pattuglia, aumentava la velocità. Una volta raggiunto il veicol, gli occupanti sono stati sottoposti a controllo e identificati: si tratta di due cinesi residenti a Roma, uno ha 38 anni e ha precedenti di polizia, l'altro 34 anni e la sua posizione è ancora in corso di accertamenti. Nel corso del controllo sono stati recuperati, dall'auto dei due, oggetti in argento di cui non è stato giustificato il possesso e un manganello in metallo. Da qui la denuncia.