Misano, il re è Marquez. Quartararo chiude secondo. Rossi quarto, Dovi sesto, Petrucci decimo

Con un sorpasso all’ultimo giro su Fabio Quartararo, a poche curve dal traguardo, lo spagnolo Marc Marquez firma con la Honda un altro capolavoro e vince il Gran Premio di MotoGp di San Marino sul circuito di Misano Adriatico. Si tratta del settimo successo stagionale per il campione del mondo. L’astro nascente della MotoGp, su Yamaha, si deve accontentare della seconda piazza dopo una gara sempre in testa nella quale ha cercato di contenere gli assalti dello spagnolo. Terzo l’altra Yamaha di Vinales, quarto posto di Valentino Rossi, quinta l’altra Yamaha di Morbidelli che precede la Ducati di Dovizioso, sesto, che ha pagato la mancanza di grip delle Rosse, lamentato per tutto il week-end, chiuso male con il decimo posto di Petrucci. Scivola sulla ghiaia Alex Rins con la Suzuki a 11 giri dalla fine. Caduti i piloti italiani Bagnaia e Pirro.