Foligno, Onofri, Cavicchi, Ciocchetti e Cianelli brindano al Master

Sono Marco Onofri, Andrea Cavicchi, Ginevra Ciocchetti, Alberto Cianelli e la coppia Cambiotti-Gubbiotti, i vincitori del Master dell'Umbria Tennis Badiali Cashmere. La 34esima edizione dell'atto finale del Grand Prix, è andato in scena sui campi del Circolo Tennis Foligno ed è stato impreziosito da una bellissima cornice di pubblico dal primo giorno. Per la finale, le tribune del circolo del presidente Luca Brufani, hanno fatto registrare il tutto esaurito. I tifosi di casa hanno fatto festa con la vittoria di Marco Onofri, 2.7, proprio del Circolo Tennis Foligno che ha battuto il perugino Mattia Mannocci, 2.4 che gioca per Sangimignano per 4-6, 7-6 (5), 6-3. Per la Terza categoria si è imposto Andrea Cavicchi dello Junior Perugia su Filippo Parca del Tc Terni per 6-4, 6-2. In Terza categoria femminile, ha fatto centro Ginevra Ciocchetti, 3.3 del Circolo Tennis Umbertide, su Benedetta Rosi, 3.2 del Centro Tennis Perugia per 6-4, 6-3. Il trofeo di Quarta categoria lo ha conquistato Alberto Cianelli del Tennis Country di Bsstia, che ha chiuso una bellissima stagione battendo Giorgio Luparini del Tc 2 Valli di Scheggino per 6-4, 6-4. La coppia collaudatissima formata da Filippo Cambiotti e da Guido Gubbiotti, ha vinto il titolo di doppio di Quarta categoria, battendo in rimonta su Tomas Mattioli e Daniele Perini per 2-6, 6-2, 10-4.