Assisi, Casagrande Contardi rientra in classe da campione ed è festa per il tricolore

E' stato un rientro in classe da campione per Luca Maria Casagrande Contardi. Le compagne, i compagni e le maestre della quinta B della scuola elementare Sant'Antonio di Assisi, lo hanno riabbracciato insieme al tricolore che il giovane pilota di 10 anni di Palazzo, ha conquistato nella categoria Ohvale 110 del Civ Junior di motociclismo. Luca Maria ha ringraziato tutta la classe che lo ha sempre sostenuto durante la stagione, conclusasi sul circuito di Franciacorta dopo cinque tappe. Casagrande Contardi ha conquistato il titolo italiano chiudendo davanti a Mattia Carente di Como. In classifica l'umbro ha totalizzato 206 punti, contro i 180 del suo più agguerrito avversario.