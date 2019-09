Al Ct Foligno in scena il Master numero 34 dell'Umbria Tennis Grand Prix

Comincia l'11 settembre e si chiude il 14 Master della 34esima edizione dell’Umbria Tennis, quest’anno targato Badiali Cashmere, e si gioca sui campi del Circolo Tennis Foligno. Il favorito per la vittoria del torneo Open è Tomas Gerini dello Junior Perugia, che ha bissato il titolo umbro agli Assoluti, vinto nel 2018. In campo anche Marta Nizzo, fresca medaglia d’oro ai mondiali per trapiantati e anche il presidente del circolo folignate Luca Brufani.

OPEN SECONDA CATEGORIA M Gerini-Onofri. Segarelli-Fornaci. Mannocci-G.Ruello. M.Ruello-D.Natazzi. TERZA CATEGORIA M Cavicchi-Mancinelli. Formica-Fasola. Montini-Parca. Brufani-Baiardini. QUARTA CATEGORIA M Liti-Possanzini. Marinangeli-Pinelli. Filipponi-Lustri. Luparini-Gradassi. Mocci-Bovini. Buini-Pucci. Cornacchini-Fioriti. Minni-Cianelli. TERZA CATEGORIA F Rosi-Tenerini. Gioni-Epifani. Nizzo-Ciocchetti. Antognoni-Calini. DOPPIO QUARTA CATEGORIA M Cambiotti-Gubbiotti vs Sansoni-

Viali. Mattioli-Perini vs Ciarfuglia-Pucci. PROGRAMMA 11 SETTEMBRE: Ore 15.30: Nizzo-Ciocchetti (Terza F); Antognoni-Calini (Terza F); Luparini-Gradassi (Quarta M). Ore 17.30: Montini-Parca (Terza M); Buini-Pucci (Quarta M); Filipponi-Lustri (Quarta M); Minni-Cianelli (Quarta M). ORE 19: Liti-Possanzini (Quarta M); Cornacchini-Fioriti (Quarta M); Marinangeli-Pinelli (Quarta M). Ore 21: Cavicchi-Mancinelli (Terza M); Bocci-Bovini (Quarta).