Perugia, il tris nel mirino. Sabato c'è la Juve Stabia. Angella e Rosi in gruppo

Il Perugia è tornato in campo per preparare la sfida di sabato 14 alle 15 al Curi contro la Juve Stabia, per la terza giornata di serie B. Nel mirino c'è il tris dopo le due vittorie nelle prime due gare. Dopo la sosta per la Nazionale e l'amichevole a Firenze che ha dato buone indicazioni a Oddo, il tecnico biancorosso ha anche ritrovato in gruppo Angella e Rosi che non erano scesi in campo nel test al Franchi. Mazzocchi ha lavorato a parte. Oddo ha provato Balic da play e da mezzala. Il 10 settembre è in programma una doppia seduta.