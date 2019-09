Gerini e Chiurulli in finale per il titolo umbro sui campi dello Junior

Tomas Gerini difenderà l'8 settembre il titolo umbro di tennis conquistato lo scorso anno. L'italo argentino portacolori dello Junior Perugia giocherà sui campi di casa contro Daniele Chiurulli di Colombella, che veste i colori del Tc Open Orvieto. Gerini in semifinale dei Campionati Umbri Assoluti 2019 Trofeo Ubi Banca, ha battuto il compagno di circolo Corrado Chieffo al terzo set: 7-6 (0), 3-6, 6-2. Chiurulli, in precedenza si era imposto su Davide Natazzi, un altro tennista dello Junior, per 6-2, 6-2. I tennisti di Seconda categoria si affronteranno per l'ultimo atto alle 17.30. Alle 15.30, scenderanno in campo le donne per il titolo di Seconda categoria. Per il titolo umbro si sfideranno Marianna Pipitone, anche lei dello Junior Perugia che ha battuto Valeria Piccioli della Tennis Training dopo una autentica battaglia (4-6, 6-4 6-4) e Gaia Proietti della Tennis Training School che ha superato 6-1, 6-0 Sara Montorselli dello Junior Tennis Perugia per 6-1, 6-0.