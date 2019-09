Matilde Paoletti fa il bis. Ha vinto ancora il tricolore di doppio

Matilde Paoleti concede il bis e vince ancora il titolo italiano di doppio di tennis. La portacolori dello Junior Perugia ha fatto centro a Rovereto ai tricolori Under 16, insieme alla toscana Beatrice Ricci. Senza storia la finale contro il tandem Jennifer Ruggeri-Camilla Zanolini (6-2, 6-1). La perugina classe 2003 non è riuscita a superare le semifinali, invece, nel torneo di singolare, pur accreditata del numero 1 del seeding. Si è fermata contro la palermitana Giorgia Pedone, che ha fatto suo il match con un doppio 6-2 (in precedenza la perugina aveva superato Martina Schmidt, Emma Rizzetto, Cristina Pescucci e Antonella Sofia Caldera). Il riscatto però è arrivato ancora una volta in doppio, con Matilde capace di confermarsi come una grandissima specialista.