Perugia, Oddo soddisfatto ma con i piedi per terra. Abbonamenti: sono 5.001

L'amichevole di Firenze ha dato buoni riscontri a Massimo Oddo che è contento del suo Perugia in campo e del mercato della società guidata dal presidente Massimiliano Santopadre. "Abbiamo una squadra che può fare cose importanti", ha dichiarato il tecnico del Perugia che ha anche elogiato i nuovi arrivati. Ma il tecnico biancorosso fa anche il pompiere. "Restiamo con i piedi per terra". Il Perugia, dopo aver vinto le prime due di campionato, tornerà in campo al Curi il 14 di settembre contro la Juve Stabia alle 15 e troverà almeno 5.001 tifosi. Questo numero è scritto nel tabellone della campagna abbonamenti Grifo Robot che si chiuderà venerdì 13 settembre alle 19. Lo scorso anno erano state sottoscritte 5.510 tessere.