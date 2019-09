C'è Arzignano-Gubbio, Guidi a Vicenza con un dubbio

Domenica 8 settembre alle 15 il Gubbio sarà di scena al Romeo Menti di Vicenza contro l'Arzignano di mister Colombo e Federico Guidi, tecnico dei rossoblù, alla vigilia ha voluto mettere in guardia i suoi dalle insidie della gara: "Serviranno reparti più corti, attenzione e velocità di manovra".

Per quanto riguarda la formazione in porta potrebbe tornare Ravaglia. Confermati Lakti, Konate, Bacchetti e Filippini in difesa, Malaccari, El Hilali e Sbaffo a centrocampo. In attacco c’è un dubbio tra Manconi e Tavernelli, ma alla fine dovrebbero giocare De Silvestro, Manconi e Cesaretti.