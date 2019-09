Casagrande Contardi a un passo dal titolo tricolore del Civ Junior Ohvale 110

Domenica 8 settembre Luca Maria Casagrande Contardi scende in pista sul circuito di Franciacorta in provincia di Brescia per l'ultima prova del Civ Junior Ohvale 110 di motociclismo. E' l'appuntamento decisivo e il pilota di 10 anni di Palazzo di Assisi del team #Next Generation by Nonno Racing parte da leader della classifica. Infatti, dopo quattro prove, ha 16 punti in più dell'unico rivale, Mattia Carente (156 a 140), che era in vantaggio fino alla gara di Magione. Casagrande Contardi ha così l'occasione di vincere il titolo italiano del Civ Junior al primo anno nel campionato della Federmoto italiana, dopo aver vinto la selettiva Centro nel campionato Ohvale Motoasi.