Leclerc in pole a Monza. Hamilton è secondo. Vettel parte da quarto

Continua la favola Charles Leclerc che su Ferrari, partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza di domenica 8 settembre e così fa il bis con quella di Spa in Belgio di una settimana fa, tramutata poi in vittoria del Gran premio. Adesso i tifosi della "Rossa" sperano di festeggiare anche la seconda vittoria consecutiva. Con il tempo di 1.19.307, il 23enne monegasco precede Lewis Hamilton e Valtteri Bottas su Mercedes, staccati rispettivamente di 0.039 e 0.047 millesimi. Quarto Sebastian Vettel sull’altra Ferrari, a 0.150. La sessione è stata interrotta per qualche minuto, in seguito all’uscita di pista di Raikkonen alla curva parabolica. Per fortuna nessuna conseguenza per il finlandese dell’Alfa Romeo.