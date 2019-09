Perugia, buon test a Firenze. La Viola vince 1-0. Falcinelli colpisce un palo

Buon test del Perugia al Franchi di Firenze. La Fiorentina si è imposta per 1-0 con il gol di Montiel al 29' del primo tempoNell'amichevole di lusso i biancorossi giocano un buon primo tempo. Oddo ha schierato i nuovi arrivati. L'attesissimo Diego Falcinelli ha colpito un palo due minuti dopo. In campo anche il portiere Fulignati, Balic e il giovane Nicolussi. Adesso il Grifo si prepara alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di Mancini. I biancorossi torneranno in campo sabato 14 settembre alle 15 al Curi contro la Juve Stabia.