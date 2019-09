Mondiali, Italia eliminata. Ko con la Spagna 67-60. Iberici ai quarti

Termina con una gara di anticipo il cammino dell’Italia ai Mondiali di basket. Nella prima partita della seconda fase, gli Azzurri di Meo Sacchetti hanno perso contro la Spagna per 67-60. Anche in caso di vittoria contro Porto Rico, l’Italia è eliminata mentre Spagna e Serbia accedono ai quarti di finale. Al Wuhan Sports Centre, Italia in partita fino alla fine contro la corazzata spagnola allenata da Sergio Scariolo. Non bastano agli azzurri i 15 punti di Danilo Gallinari, i 12 di Gigi Datome, i 7 di Marco Belinelli e Alessandro Gentile. Spagna trascinata al successo dai 16 punti di Hernangomez, dai 15 di Rubio, dagli 11 di Lull, anche se il canestro decisivo è l’unico segnato nel finale dal campione NBA Marco Gasol. All'Italia resta la conquista del torneo preolimpico per arrivare a Tokyo.