Umbertide, il 7 settembre c'è la Festaccia al parco. Sul palco sale Manudigital

Al Parco Ranieri di Umbertide, il 7 settembre va in scena la Festaccia. Musica, sport e tanto divertimento, dalle 16.30 all’una. Per la 15esima edizione, l'artista principale della serata è Manudigital, reggae producer francese, bassista e protagonista della scena europea del genere. Quelli de la Festaccia, associazione culturale no profit che si occupano dell’organizzazione, mettono sul palco anche la Battle Royale. Da una parte i gruppi musicali Hunto Sound, Rude Toto, Manhali Sound From Perugia e 2kings family from Arezzo dall’altra. Dal pomeriggio dimostrazioni e lezioni di kick boxing con i Natural Born Fighters Umbertide, cross training by EgoGym Move Different con Manuel Leonardi e hip hop dancing con La Valigia dell'Artista centro di danza e ginnastica. Il via alle 16 con hobbisti, writers e dj set. Alle 21 cominciano le sfide a suon di brani noti rielaborati dai gruppi in gara. Alle 23 salirà sul palco l’ospite d’onore.