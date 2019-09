Assisi, il 7 settembre si corre alle 20 la Marcia delle 8 Porte

Sarà come sempre lo stupendo scenario di Piazza del Comune ad Assisi a fare da cornice alla ottava edizione della Marcia delle 8 Porte che si svolgerà nella serata di sabato 7 settembre. La manifestazione di podismo è organizzata da Assisi Runners con il patrocinio del Comune della Città di Assisi, e l’egida Fidal e Endas, tocca le otto porte (Nuova, Cappuccini, Perlici, San Giacomo, San Francesco, San Pietro, Sementone e Moiano) poste lungo le mura urbiche della città serafica in una sorta di viaggio affascinante, seppur impegnativo viste le caratteristiche del percorso, attraverso la storia e i luoghi più significativi della città patrimonio Unesco. La gara fa parte del Grand Prix Fidal 2019 e si svolgerà sul collaudato percorso di 7 sette chilometri. A precedere la prova agonistica, che prenderà il via alle ore 20, anche quest’anno sarà la Passeggiata in Rosa, camminata non competitiva sullo stesso tracciato della gara, in collaborazione con il Punto Rosa, associazione onlus presieduta da Silvana Pacchiarotti che raggruppa donne operate di cancro al seno che praticano attività sportiva, che sia corsa o camminata. A dare il ritmo agli atleti in Piazza del Comune ci penseranno i Piccoli Tamburini della Nobilissima Parte de Sopra con i loro tamburi. Ci si potrà iscrivere fino a mezz’ora prima del via al costo di 12 euro.