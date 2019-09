Ternana, Damian è carico. "Sono qui per Gallo. Mi ha fatto crescere"

Un rapporto consolidato con Fabio Gallo e la voglia di mettersi in gioco in una piazza importante come Terni. Queste le motivazioni esternate da Filippo Damian, il nuovo centrocampista rossoverde giunto ai titoli di coda di un mercato estivo che ha visto nel girone C di Lega Pro la Ternana protagonista. L’ex Robur Siena, arrivato a Terni al termine di uno scambio che ha visto dirottato in terra toscana Giuseppe Argento, ritrova di nuovo Fabio Gallo alla guida come successo nella stagione 2016\2017 a Como: “Sono venuto a Terni soprattutto per riabbracciare mister Gallo. Con lui ho passato un anno molto bello a Como e per me rappresenta una persona importante che mi ha aiutato molto nel percorso di crescita personale e calcistico. L’ho ritrovato ieri in campo bello carico e sempre puntuale nel migliorare tutti i dettagli senza lasciare nulla al caso”.