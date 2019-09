Perugia, test di lusso al Franchi con la Viola il 6 settembre alle 20

Dopo l'amichevole con la Roma alla fine di luglio, il Perugia gioca un altro test di lusso con una squadra di serie A. Il 6 settembre alle 20 i biancorossi saranno di scena al Franchi di Firenze contro la Viola. Fiorentina e Perugia approfittano dello stop dei campionati di serie A e B per non perdere il ritmo. Il Grifo avrà l'opportunità di mettere in campo anche i nuovi acquisti Falcinelli e Balic. Al Franchi sarà aperto il settore ospiti e i tifosi del Perugia muniti di Grifo Card, potranno acquistare i biglietti on line su Tiketone al costo di 2 euro come comunicato sul sito del Perugia.