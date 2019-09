Gerini ok a Umbertide. Ha battuto Fornaci nella finale dell'Open

Tomas Gerini ha battuto Mattia Fornaci 7-5, 6-4 nella finale dell'ultima tappa Open dell'Umbria Tennis Badiali Cashmere, sui campi del Ct Umbertide. Il numero uno del tabellone (2.2), l'italo-argentino Gerini, si è imposto nel derby dello Junior, prendendosi la rivincita su Mattia Fornaci di Umbertide (2.4 e racchetta numero 6), che si era imposto nella tappa del Tc 2 Valli a Scheggino. Sui campi rossi umbertidesi sono andate in scena anche le finali dei tabelloni intermedi. Il titolo di Terza è andato a a Giulio Paolo Baiardini, 3.1 del Tc Colombella che ha battuto Federico De Paola, 3.1 del Tc Napoli. Il trofeo di Quarta categoria se lo è aggiudicato David Bovini, 4.1 del Tc Colombella, bravo ad imporsi su Walter Diaz, 4.1 del Circolo Tennis Umbertide per 7-6, 6-3. Il trofeo di Seconda categoria femminile lo ha portato a casa Elettra Gradassi, 2.7 del Tennis Training Foligno, che ha battuto Michela Metozzi, 2.7 del Valtiberina Tennis per 4-6, 1-6, 6-2. Per la Terza femminile, affermazione di Daniela Gjoni (3.3) nel derby del Ct Umbertide con Ginevra Ciocchetti (3.3) per 6-2, 6-3. Alle premiazioni erano presenti Maurizio Mencaroni, vice presidente della Fit Umbria, il giudice arbitro Corrado Monaco, il direttore del torneo Carlo Cinquilli, il vice presidente del Ct Umbertide Paolo Scalseggi, i consiglieri Raffaello Paoletti, Lorenzo Alunni, Ciro Pierotti e Maurizio Medici. Arbitro di sedia Andrea Dozi di Perugia.