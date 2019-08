A Passignano la beneficenza si fa giocando a Sup e non solo

Al Trasimeno ci si diverte e si può fare anche beneficenza. Come? Sabato 14 settembre a Passignano, ad esempio, si gioca tutti insieme per una buona causa. "Fdm senza frontiere SUPer" sarà solo il primo di tanti eventi per raccogliere fondi per Dynamo Camp, l’unica struttura italiana di terapia ricreativa pensata per attività ludiche e sportive per minori le cui vite sono compromesse dalla malattia. La Onlus fondata nel 2007 da fondazione Dynamo fa parte di SeriousFun Children’s Network e accoglie tutti gli ospiti in modo completamente gratuito, ma per permettere tutto ciò c’è bisogno di tutti noi. L’Asd Fuori dal mondo nel suo piccolo, che piano piano diventerà sempre più grande, cerca di supportare creando e organizzando questi eventi. Partecipare a questa giornata è semplice. Basta creare una squadra con un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 6 e portare tutto l'entusiasmo possibile per divertirsi con 5 diversi giochi, 3 dei quali in acqua dove il Sup, "Stand up paddle" (letteralmente, "stare in piedi su una tavola", remando), uno sport adatto ai più grandi e ai più piccini, la farà da padrone e sarà tutto da scoprire, poi 2 a terra a sorpresa ma anche questi ad alto tasso di divertimento. Per tutte le informazioni contattaci nella pagina facebook https://www.facebook.com/asdfuoridalmondo/ oppure chiama al 3461440123.

Norma Judith Pagiotti