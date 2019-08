Sir Conad, si comincia. Coach Heynen dà il via sulla sabbia del Lago

E' arrivato il momento di ricominciare. La Sir Conad Perugia al primo giorno di scuola giovedì 22 agosto. Partenza agli ordini del nuovo coach Vital Heynen alle 10 al PalaBarton e poi trasferimento sulla sabbia del lago Trasimeno allo Zocco Beach di San Feliciano. Il tecnico belga resterà a Perugia solo per tre giorni e poi tornerà a preparare la Polonia per l'Europeo. Saranno solo tre i senior a presentarsi al lavoro, Piccinelli, Ricci e Zhukouski. Lanza farà toccata e fuga. Anche per Super Pippo comincerà la preparazione per l'Europeo con l'Italia di Blengini.