Il Cannara si rinforza: preso bomber Del Sante

Ancora movimenti di mercato per le formazioni umbre che militano nel campionato di serie D. Il Cannara ha rinforzato il proprio reparto avanzato inserendo nella rosa del tecnico Antonio Alessandria l’attaccante classe 1987 Stefano Del Sante ex Forlì e Forlì, bomber che dalla giornata odierna si allena con i nuovi compagni di squadra.

Per Del Sante possibile esordio domenica in Coppa Italia contro il Trestina. Ma non è tutto in casa rossoblù, perchè il diesse Sergio Filipponi ieri ha ufficializzato anche un'altra operazione. In rosa arriva anche un altro giovane: si tratta del classe 2001 Luca Mercuri.