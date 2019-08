Perugia, Angella è pronto. Il difensore: "Progetto serio e ho obiettivi importanti"

Gabriele Angella è arrivato a titolo definitivo dall'Udinese, ha firmato un contratto fino al 2022 e ha voglia di fare benissimo con il Perugia. "C'è un progetto serio e non sono venuto a svernare. Ho obiettivi importanti". Il difensore trentenne nativo di Firenze è già carico e pronto per giocare: "Deciderà il mister". Oddo lo ha avuto proprio nella breve esperienza in Friuli.