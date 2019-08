Ternana a tutto gas. Vince a Rieti e prosegue il cammino in Coppa Italia

Una bella Ternana ha vinto 3-1 in casa del Rieti e prosegue la sua corsa in Coppa Italia di serie C. I rossoverdi di Gallo hanno dominato la gara. Ad aprire le marcature è stato Proietti nel primo tempo, poi, con una spettacolare rovesciata, Salzano ha raddoppiato nella ripresa. Il Rieti ha accorciato le distanze con Marcheggiani, ma il nuovo arrivato Partipilo ha chiuso il conto.