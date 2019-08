Il Teramo va avanti in Coppa Italia di serie C dopo aver vinto in casa del Gubbio per 2-1. L'uno-due di Mungo e Minelli in sei minuti nel primo tempo, ha deciso la partita. Il Gubbio che ha reagito nella ripresa con il gol di Cesaretti, ma non è riuscito a riequilibrare l'incontro.