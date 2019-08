Grifo, Angella arriva e carica: "Club prestigioso, voglio fare bene"

Gabriele Angella è un nuovo giocatore del Perugia. Il difensore fiorentino, proveniente dall’Udinese, ha firmato un contratto fino al giugno 2022. “Sono molto contento. Arrivare in un club prestigioso e glorioso dove sono passati tanti giocatori importanti per me è motivo di orgoglio. Sono qui con grande entusiasmo, voglia di far bene e di mettermi a disposizione del mister. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato” - ha dichiarato in un comunicato apparso sul sito ufficiale del club -. Il primo vero impatto sul campo lo ha avuto intorno alle 17,30 di oggi quando sul centrale dell’antistadio ha svolto il primo allenamento da giocatore del Grifo. L’esperto difensore reduce dall’ultima esperienza in Belgio nello Charleroi dove ha totalizzato 21 presenze impreziosite da due reti, già nella giornata di Ferragosto era arrivato a Perugia. Potrebbe essere convocato già in Coppa Italia contro il Brescia.