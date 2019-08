A Ferragosto si sprinta sulle strade di Colfiorito. In scena gli Esordienti

Arriva puntuale il 15 agosto l'appuntamento con la classica di ciclismo per Esordienti. Sono 185 gli iscritti al 21esimo Trofeo Sagra della Patata Rossa, organizzato dalla Ciclorapida Foligno in collaborazione con il Comitato dell’omonima sagra, che si svolge nella frazione folignate di Colfiorito (9-18 agosto). Negli anni centinaia di persone hanno conosciuto questa manifestazione e il territorio in cui si svolge anche grazie alla gara ciclistica, che porta a Colfiorito tanti giovani e le loro famiglie. La corsa è quindi diventata un fiore all’occhiello e un motivo di vanto del programma della festa. La gara degli esordienti di primo anno avrà inizio alle ore 14.30 e i ragazzi saranno chiamati a percorrere 42 chilometri. A seguire sarà la volta dei Secondo anno sfidarsi lungo lo stesso percorso, da ripetere però cinque volte per un totale di 52 chilometri. Quindi conto alla rovescia per questo classico appuntamento con il ciclismo giovanile di metà agosto.